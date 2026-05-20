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Jordi Castell sorprende con cambio físico tras procedimiento estético: mostró el antes y el después

El comunicador expuso el tratamiento al que se sometió a través de un registro que compartió en sus redes sociales.

Sebastián Escares

Jordi Castell sorprende con cambio físico tras procedimiento estético: mostró el antes y el después

Jordi Castell sorprendió a sus seguidores tras mostrar el resultado de un procedimiento estético al que se sometió hace un año. El fotógrafo y comunicador de 59 años compartió en redes sociales el antes y después de un implante capilar en la zona frontal de su cabeza.

A través de un video, el rostro de televisión enseñó la transformación que logró luego de enfrentar el avance de la calvicie. El registro generó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el evidente cambio físico.

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En la publicación, Jordi Castell explicó que decidió realizarse el procedimiento después de conversar con otras personas que ya habían pasado por la misma experiencia. Según contó, inicialmente tenía dudas, pero finalmente optó por hacerlo.

“Lo más impresionante es que esto jamás me lo hubiese imaginado hace un año atrás”, expresó en el registro, mientras mostraba los resultados obtenidos tras el tratamiento.

Luego, el fotógrafo aclaró que el cambio no se debe al uso de productos cosméticos. “Te muestro con lujo de detalles: esto es. Aquí no hay productos ni nada”, agregó.

Además, Castell reconoció que antes de tomar la decisión recibió varios comentarios que le generaron temor. “Me habían metido harto susto, hasta que di con un par de personas que se lo hicieron y altiro lo decidí hacer. Dije ‘es ahora o nunca’”, relató.

Finalmente, el comunicador entregó detalles sobre las molestias asociadas al procedimiento. “No duele, ni en el proceso, ni ahora. Pero sí pica”, cerró.

A continuación, el antes y el después:

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