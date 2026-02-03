“La danza rehabilita...”: El sentido mensaje de Cony Capelli tras abandonar Fiebre de Baile

En el nuevo capítulo de Fiebre de Baile, programa que está viviendo su recta final, Cony Capelli decidió abandonar la competencia de baile.

“La razón que ella entregó para retirarse de la competencia, era para proteger su salud emocional ”, detalló Diana Bolocco, confirmando la salida de la bailarina.

Cony Capelli aclara su salida de Fiebre de Baile

A través de su cuenta personal de Instagram, la bailarina de 30 años, publicó un emotivo video donde recopiló varias de sus intervenciones en el programa.

“Estoy feliz y contenta, de verdad este es mi reencuentro con la danza”, expresó.

“La danza rehabilita, la danza es terapia, la danza sana”, complementó.

“A mí me ayudó mucho cuando yo era muy pequeña”, añadió.

Capelli confesó en el video que “estoy muy emocionada, esto lo dejé hace 10 años y retomarlo para mí es hermoso”.

“Más allá de la nota que me pongan, yo vengo acá a bailar, a disfrutar y a pasarlo bien; estoy muy feliz de poder bailar, de verdad”, cerró.

Las reacciones de las redes sociales a la publicación de Cony Capelli

La publicación de la ex Fiebre de Baile se llenó de comentarios de cariño y apoyo.

“Reina! Ya eres una ganadora”; “Que hermoso es verte bailar”; “Fuiste una gran competidora, diste lo mejor, y lo hiciste increíble, te abrazo a la distancia”, fueron algunos de los comentarios que recibió Cony Capelli.