El ácido chiste de Paloma Salas que incomodó a los actores en los Premios Caleuche 2026: “Se subieron a....”

La noche del domingo, la comediante lanzó un chiste sin filtro durante su presentación.

La noche del domingo, la comediante Paloma Salas fue una de las encargadas de hacer reír al público que se congregó en los Premios Caleuche 2026.

@pobrecabra tuvo un buen recibimiento por parte de los asistentes, aunque hubo un chiste sin filtro que desató cierta incomodidad.

“Para mí es un honor estar acá hoy día y tener la labor de entretener a quienes día a día nos entreteniente a nosotros”, admitió.

Luego vino la broma: “Me pone muy feliz también de celebrar todo el trabajo que hicieron el año pasado, trabajaron muchísimo, se sacaron la cresta... menos para las Elecciones, como que se lo tomaron más con calma”, lanzó.

Se subieron a la Relajaneta igual. Bueno, nunca vamos a saber si fuera para mejor o para peor”, remató Salas.

La cámara mostró reacciones mixtas: algunos artistas con muecas y otros, derechamente, riendo. De todas formas, el aplauso llegó.

“Ese aplauso es para ustedes”, soltó la monologista antes de avanzar con su rutina.

