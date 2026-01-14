;

Gobierno de Trump anuncia fase dos del plan para la “desmilitarización y reconstrucción” de Gaza

La segunda etapa pretende establecer una administración transitoria para gobernar el territorio.

Pablo Castillo

The large Palestinian flag (flag of Palestine) is waiving above the city.

The large Palestinian flag (flag of Palestine) is waiving above the city. / Artaxerxes Longhand

El enviado especial para Medio Oriente del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció el lanzamiento de la segunda fase de un plan impulsado por Washington para poner fin al genocidio de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Witkoff afirmó este miércoles, a través de una publicación en X, que el plan de 20 puntos de Trump para Gaza pasa de la etapa de alto el fuego a una fase de desmilitarización.

Revisa también:

ADN

El enviado especial afirmó que se pretende establecer una administración transitoria para gobernar el territorio palestino bombardeado y contempla la “desmilitarización y reconstrucción completas de Gaza”.

“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento de esto traerá consecuencias graves”, señaló.

De acuerdo con la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Israel ha incumplido el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos en más de 1.190 oportunidades desde su entrada en vigencia en octubre, hechos que han dejado más de 400 palestinos muertos y han impedido el ingreso de ayuda humanitaria esencial al enclave.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad