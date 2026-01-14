Gobierno de Trump anuncia fase dos del plan para la “desmilitarización y reconstrucción” de Gaza

El enviado especial para Medio Oriente del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció el lanzamiento de la segunda fase de un plan impulsado por Washington para poner fin al genocidio de Israel contra los palestinos en la Franja de Gaza.

Witkoff afirmó este miércoles, a través de una publicación en X, que el plan de 20 puntos de Trump para Gaza pasa de la etapa de alto el fuego a una fase de desmilitarización.

El enviado especial afirmó que se pretende establecer una administración transitoria para gobernar el territorio palestino bombardeado y contempla la “desmilitarización y reconstrucción completas de Gaza”.

“Estados Unidos espera que Hamás cumpla plenamente con sus obligaciones, incluida la devolución inmediata del último rehén fallecido. El incumplimiento de esto traerá consecuencias graves”, señaló.

De acuerdo con la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Israel ha incumplido el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos en más de 1.190 oportunidades desde su entrada en vigencia en octubre, hechos que han dejado más de 400 palestinos muertos y han impedido el ingreso de ayuda humanitaria esencial al enclave.