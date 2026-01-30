Pese a alto al fuego: ataque israelí deja cinco muertos en Gaza

Cinco personas murieron en Gaza tras nuevos ataques atribuidos a fuerzas israelíes, pese a que se mantiene formalmente un alto el fuego. Dos de las víctimas se registraron en el campamento de refugiados de Maghazi, en la zona central del enclave, y otras tres en la ciudad de Rafah, en el sur.

Según autoridades palestinas e israelíes, bombardeos y ataques con drones ocurridos el viernes dejaron además al menos 11 heridos. Las acciones se enmarcan en lo que Israel describe como operaciones selectivas dentro del territorio, aun cuando sigue vigente la tregua.

En Rafah, en tanto, el ejército israelí señaló que su fuerza aérea dio muerte a tres “terroristas” después de detectar a un grupo de ocho personas que salió desde una instalación subterránea.

El medio Aljazeera reporta que embarcaciones militares israelíes persiguieron botes de pesca y dispararon con ametralladoras pesadas contra pescadores frente a la costa. No se informaron víctimas en ese incidente.

Rafah alberga un paso fronterizo clave con Egipto y constituye la única conexión de Gaza con el exterior que no pasa por territorio israelí, además de ser una vía fundamental para el ingreso de ayuda humanitaria.

Autoridades palestinas han exigido reabrir de inmediato el cruce, condición incluida en la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego impulsado por Estados Unidos, argumentando que el cierre ha bloqueado la llegada de suministros básicos para decenas de miles de desplazados.

De acuerdo con autoridades gazatíes, desde que comenzó la tregua en octubre, las operaciones y ataques israelíes han dejado al menos 492 palestinos muertos y 1.356 heridos.