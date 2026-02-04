VIDEO. Rawayana en Chile: La banda venezolana suma nueva fecha en el Movistar Arena
La agrupación originaria de Caracas agotó las entradas de su primer show en nuestro país.
Rawayana vuelve a presentarse en Chile tras su exitoso paso por el Lollapalooza 2025. La banda venezolana llega a nuestro país donde presentarán el disco ¿Dónde es el after?.
La agrupación originaria de Caracas logró agotar todas las entradas para su concierto en el Movistar Arena a realizarse el próximo 22 de agosto, por lo que sumaron una nueva fecha.
Lotus sotuvo que lanueva presentación quedó fijada para el 23 de agosto en el mismo recinto.
Las entradas estarán a la venta a través de Puntoticket iniciando con Preventa Banco de Chile el miércoles 4 de febrero a las 15 hrs. La Venta general comienza el viernes 6 a las 15 hrs.
