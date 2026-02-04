;

18 chilenos retornan al país tras ser deportados desde EE.UU.

Con este arribo, se suma a los 40 chilenos que retornaron el pasado 23 de diciembre, entre ellos 38 hombres y dos mujeres.

Pablo Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dio a conocer que el sábado pasado llegaron a Chile 18 compatriotas deportados desde Estados Unidos. La autoridad precisó que, dentro de ese grupo, dos mantenían órdenes de detención vigentes en el país.

El traslado se realizó mediante un vuelo chárter, en el que arribaron 14 hombres y cuatro mujeres. Según explicó Elizalde, “al arribar, y tras los controles correspondientes, dos de estas personas quedaron a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes”.

Con este arribo, se suma a los 40 chilenos que retornaron el pasado 23 de diciembre, entre ellos 38 hombres y dos mujeres. Así, el número de personas deportadas desde Estados Unidos desde mayo de 2025, bajo la administración del presidente Donald Trump, alcanza las 318, compuestas por 60 mujeres y 259 hombres.

El secretario de Estado subrayó que, al igual que en operativos anteriores, se logró asegurar un retorno ordenado gracias al procedimiento coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la PDI y otras entidades estatales.

Finalmente, Elizalde sostuvo que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que se aplica de forma general a todos los países. Y si llegase a existir otro vuelo, continuaremos trabajando para que el regreso de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”.

