El primer esposo de la ex primera dama de Estados Unidos es denunciado por femicidio

Las autoridades de Delaware arrestaron este lunes a William Stevenson, de 77 años, bajo cargos de asesinato en primer grado tras la muerte de su actual esposa.

La detención se produjo después de que un gran jurado del condado de New Castle emitiera una acusación formal, resultado de una investigación iniciada el pasado 28 de diciembre.

Aquel día, la policía acudió a una llamada por disputa doméstica en Wilmington, donde hallaron a la víctima, de 64 años, inconsciente en su domicilio. Pese a los esfuerzos de los agentes, la mujer falleció en el lugar.

Aunque la causa exacta de la muerte no ha sido revelada, el cuerpo fue sometido a una autopsia forense para investigar indicios de violencia. Stevenson se encuentra actualmente en prisión bajo una fianza de 500.000 dólares.

William Stevenson estuvo casado con la ex primera dama, Jill Biden, entre 1970 y 1975. Durante su matrimonio, Stevenson fundó el icónico club nocturno The Stone Balloon, famoso por albergar conciertos de leyendas como Bruce Springsteen. Tras su divorcio en 1975, Jill Biden inició su relación con el entonces senador Joe Biden.