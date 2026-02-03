;

El primer esposo de la ex primera dama de Estados Unidos es denunciado por femicidio

La imputación a William Stevenson llega tras semanas de investigación por la muerte en diciembre de Linda Stevenson

ADN Radio

Person with hands behind back in handcuffs.

Person with hands behind back in handcuffs. / SEAN GLADWELL

Las autoridades de Delaware arrestaron este lunes a William Stevenson, de 77 años, bajo cargos de asesinato en primer grado tras la muerte de su actual esposa.

La detención se produjo después de que un gran jurado del condado de New Castle emitiera una acusación formal, resultado de una investigación iniciada el pasado 28 de diciembre.

Revisa también

ADN

Aquel día, la policía acudió a una llamada por disputa doméstica en Wilmington, donde hallaron a la víctima, de 64 años, inconsciente en su domicilio. Pese a los esfuerzos de los agentes, la mujer falleció en el lugar.

Aunque la causa exacta de la muerte no ha sido revelada, el cuerpo fue sometido a una autopsia forense para investigar indicios de violencia. Stevenson se encuentra actualmente en prisión bajo una fianza de 500.000 dólares.

William Stevenson estuvo casado con la ex primera dama, Jill Biden, entre 1970 y 1975. Durante su matrimonio, Stevenson fundó el icónico club nocturno The Stone Balloon, famoso por albergar conciertos de leyendas como Bruce Springsteen. Tras su divorcio en 1975, Jill Biden inició su relación con el entonces senador Joe Biden.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad