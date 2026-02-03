Tras intenso despliegue operativo: encuentran cuerpo de hombre desaparecido en Purranque

Este martes, las autoridades confirmaron el trágico desenlace de la búsqueda de Juan Eduardo Ñerril Nuñez, hombre que se encontraba desaparecido en las aguas del río Furrahue, en el sector de Puente Oromo, región de Los Lagos.

El hallazgo fue ratificado por la Municipalidad de Purranque, tras un operativo de rastreo que se extendió por casi 24 horas. Según la información de País Lobo, el cuerpo fue encontrado sumergido a una profundidad de entre dos y tres metros.

De acuerdo a los primeros antecedentes recopilados por la policía y las autoridades locales, el incidente se originó mientras la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de amigos.

En un momento determinado, Ñerril Nuñez ingresó al río con la intención de bañarse, sin embargo, no volvió a salir a la superficie, lo que activó de inmediato las alarmas entre sus acompañantes y los organismos de rescate.

Diligencias en curso

Tras la recuperación de los restos, se dio aviso a la fiscalía de turno, la cual instruyó la presencia del Servicio Médico Legal (SML) para realizar la autopsia de rigor.

Dicha pericia será fundamental para establecer científicamente la causa de muerte y confirmar si existió algún factor adicional a la asfixia por sumersión.

La comunidad local se ha mostrado conmocionada ante la noticia, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a la precaución al utilizar balnearios o zonas de río que no cuentan con la debida habilitación o vigilancia.