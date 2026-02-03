Hombre ofrecía prestaciones veterinarias sin contar con el título profesional en zonas afectas por incendios

Durante las últimas horas, Carabineros detuvo a un hombre que se hacía pasar por médico veterinario en la localidad de Punta de Parra, en la Región del Biobío, una de las zonas afectadas por los incendios forestales. El sujeto ofrecía supuestos servicios de atención a animales aprovechando la situación de emergencia.

La situación quedó al descubierto luego de que personal policial en terreno alertara sobre la presencia de un individuo que realizaba prestaciones veterinarias sin acreditar su condición profesional.

Al ser fiscalizado, el hombre reconoció que no contaba con el título de médico veterinario y que solo había cursado hasta tercer año de estudios universitarios, sin completar la carrera.

Tras quedar al descubierto, el imputado autorizó de manera voluntaria el ingreso de Carabineros a un inmueble, donde se encontraron insumos médicos para animales y diversos elementos utilizados en las atenciones que realizaba.

Posteriormente, se estableció que el sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes por los delitos de conducción sin licencia debida y usurpación de nombre, ambas emanadas de tribunales de la Región de Valparaíso.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención y las diligencias judiciales correspondientes.