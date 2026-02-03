;

Hombre ofrecía prestaciones veterinarias sin contar con el título profesional en zonas afectas por incendios

Al ser fiscalizado, el sujeto reconoció que no contaba con el título de médico veterinario y que solo había cursado hasta tercer año.

Pablo Castillo

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante las últimas horas, Carabineros detuvo a un hombre que se hacía pasar por médico veterinario en la localidad de Punta de Parra, en la Región del Biobío, una de las zonas afectadas por los incendios forestales. El sujeto ofrecía supuestos servicios de atención a animales aprovechando la situación de emergencia.

La situación quedó al descubierto luego de que personal policial en terreno alertara sobre la presencia de un individuo que realizaba prestaciones veterinarias sin acreditar su condición profesional.

Revisa también

ADN

Al ser fiscalizado, el hombre reconoció que no contaba con el título de médico veterinario y que solo había cursado hasta tercer año de estudios universitarios, sin completar la carrera.

Tras quedar al descubierto, el imputado autorizó de manera voluntaria el ingreso de Carabineros a un inmueble, donde se encontraron insumos médicos para animales y diversos elementos utilizados en las atenciones que realizaba.

Posteriormente, se estableció que el sujeto mantenía dos órdenes de detención vigentes por los delitos de conducción sin licencia debida y usurpación de nombre, ambas emanadas de tribunales de la Región de Valparaíso.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención y las diligencias judiciales correspondientes.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad