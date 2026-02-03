Hasta Balmaceda, en la región de Aysén, se trasladó el Presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de una gira por el extremo sur de Chile, que se extenderá hasta este viernes 6 de febrero.

En ese contexto, el Mandatario volvió a destacar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. “Ayer presentamos la candidatura de la expresidenta a las Naciones Unidas, junto con México y Brasil, y que ha tenido muy buena recepción internacional”, señaló.

“Espero que en el país también todos estemos orgullosos de esta oportunidad de tener por primera vez una Secretaria General de Chile, primera mujer en el mundo y además es primera vez que Chile presenta una candidatura de una Secretaria General", agregó.

Respecto a su gira por la Patagonia, el Mandatario sostuvo que “este es un Gobierno que siempre ha estado en terreno. En las últimas semanas he estado en Ñuble, en La Araucanía, en el Biobío por la tragedia. La semana pasada estuve en Atacama, en Antofagasta. Y hoy día en la Patagonia más austral, en Aysén".

“A fines de la semana voy a estar también en Magallanes por actividades del hidrógeno verde, porque creo importante que lo que uno dice se transforma en acto, y nosotros hemos dicho que vamos a trabajar hasta el último día“, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado aseveró que “acá en particular, en las zonas extremas, hay muchas tareas que son de Estado y que requieren continuidad“.

“Yo espero, y sé que voy a tener la oportunidad de transmitirle también al Presidente electo todas las obras que se han hecho, que no hemos empezado nosotros, que seguramente empezaron mucho antes y que nosotros hemos continuado y que él va a tener que continuar", declaró.

“Así que para nosotros es muy importante esto (...) Sigue habiendo muchísimo trabajo. La economía tuvo una buena noticia ayer. Vamos a tener pronto noticias de nuevo en materia de inflación. En fin, seguimos con mucha, mucha pega”, cerró el Presidente.