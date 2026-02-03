El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue sin levantar cabeza en La Liga española. Este lunes, el equipo de los chilenos fue goleado por el Mallorca, elenco que se encontraba en puestos de descenso, pero ahora igualó en puntos al conjunto sevillano.

El elenco mallorquín se impuso por 4-1 en condición de local. Suazo jugó todo el partido y Sánchez ingresó al minuto 60.

Después de la derrota, el plantel del Sevilla vivió un tenso momento al regresar a casa: los jugadores fueron increpados por un grupo de hinchas que los estaban esperando en el aeropuerto.

En el video, publicado por El Chiringuito, se pueden apreciar los rostros serios de Sánchez, Suazo y compañía mientras eran recibidos a gritos por los fanáticos sevillanos. “¡Nos van a mandar a Segunda! ¡Mercenarios!”, se escucha de fondo.

De momento, el Sevilla se ubica en el puesto 15 de la tabla con 24 unidades, a solo dos puntos de la zona de descenso. En la próxima fecha, el cuadro blanquirrojo recibirá al Girona (12°), duelo a disputarse este sábado 7 de febrero.

