;

VIDEO. Tenso ambiente en Sevilla: hinchas increpan a Sánchez, Suazo y compañía tras derrota escandalosa ante Mallorca

El equipo de los chilenos atraviesa un complejo momento en La Liga española.

Daniel Ramírez

@elchiringuitotv

@elchiringuitotv

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo sigue sin levantar cabeza en La Liga española. Este lunes, el equipo de los chilenos fue goleado por el Mallorca, elenco que se encontraba en puestos de descenso, pero ahora igualó en puntos al conjunto sevillano.

El elenco mallorquín se impuso por 4-1 en condición de local. Suazo jugó todo el partido y Sánchez ingresó al minuto 60.

Después de la derrota, el plantel del Sevilla vivió un tenso momento al regresar a casa: los jugadores fueron increpados por un grupo de hinchas que los estaban esperando en el aeropuerto.

Revisa también:

ADN

En el video, publicado por El Chiringuito, se pueden apreciar los rostros serios de Sánchez, Suazo y compañía mientras eran recibidos a gritos por los fanáticos sevillanos. “¡Nos van a mandar a Segunda! ¡Mercenarios!”, se escucha de fondo.

De momento, el Sevilla se ubica en el puesto 15 de la tabla con 24 unidades, a solo dos puntos de la zona de descenso. En la próxima fecha, el cuadro blanquirrojo recibirá al Girona (12°), duelo a disputarse este sábado 7 de febrero.

Revisa el video

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad