Alexis Sánchez regresa al Sevilla de la peor manera tras su lesión

El equipo del chileno cayó por 4-1 ante el Mallorca y se complica cada vez más en la lucha por el descenso.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Fran Santiago

Pese al regreso de Alexis Sánchez, el Sevilla sigue complicándose en La Liga de España y este lunes cayó ante uno de sus rivales directos en la lucha por mantener la categoría.

El cuadro dirigido por Matías Almeyda perdió por 4-1 en su visita al Mallorca, por la fecha 22 de la competencia, y en estos momentos se ubica a solo cuatro puntos de la zona de descenso.

En el equipo sevillano, Gabriel Suazo fue titular y disputó los 90 minutos, mientras que Alexis ingresó a los 60′, cuando sus compañeros ya caían por 2-1.

Revisa también:

ADN

Con estos minutos sumados, el “Niño Maravilla” volvió a las canchas con el Sevilla luego de tres semanas de ausencia producto de un golpe en la cadera, aunque ingresando para jugar como extremo izquierdo, no tuvo chances para desequilibrar.

En el caso de Suazo, ya son dos los partidos consecutivos iniciando como titular, pero no ha logrado aportar a su equipo desde la banda izquierda, situación que ha generado cuestionamientos, ya que la hinchada sigue pidiendo al canterano Oso para esa posición.

ADN Radio
