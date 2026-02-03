Tensión en el círculo de Kast por candidatura de Bachelet a la ONU: Squella acusa “amarre” y futuro ministro Segpres pide cautela / Mario Andrés Vergara Escobar

La nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, ha generado las primeras fisuras públicas al interior del equipo del presidente electo, José Antonio Kast.

Las opiniones emitidas desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) muestran una clara división entre la línea dura del Partido Republicano y la visión más institucional de los futuros ministros.s

El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, calificó la postulación como un “amarre” deliberado del gobierno saliente para condicionar la instalación de la nueva administración el próximo 11 de marzo. Squella fue enfático en señalar que se trata de una “candidatura que nace muerta”, argumentando que el respaldo de países como Brasil y México —aliados ideológicos de la actual administración— solo garantiza un veto internacional, especialmente considerando las críticas previas hacia el liderazgo de Estados Unidos.

“Es lamentable que se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección”, sentenció el parlamentario electo.

La cautela del futuro ministro Segpres

En la otra vereda, el senador y próximo ministro de la Segpres, José García Ruminot, marcó una distancia significativa con los dichos de Squella. El futuro secretario de Estado apeló a la institucionalidad, recordando que, a partir del 11 de marzo, el único conductor de las relaciones internacionales será José Antonio Kast.

García Ruminot descartó cualquier tipo de “deslealtad” y defendió el derecho del presidente electo a tomarse su tiempo para evaluar la viabilidad de la candidatura tras conversar con otros gobiernos. “Es legítimo que él evalúe las posibilidades y tome la decisión que considere mejor para el país”, explicó, bajando el perfil a la confrontación directa con la administración Boric, publica La Tercera.

Este contrapunto deja en evidencia que, mientras un sector busca romper definitivamente con las gestiones del gobierno saliente, otro apuesta por una transición evaluativa que no cierre puertas antes de asumir formalmente el poder.

Bilateral de Relaciones Exteriores

Francisco Pérez Mackenna se reunió con el actual canciller, Alberto van Klaveren, para coordinar el traspaso en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la instancia, Pérez Mackenna se refirió a la eventual postulación de la expresidenta Michelle Bacheleta las Naciones Unidas, señalando que cualquier definición al respecto corresponde al presidente de la República electo y será abordada una vez que asuma el nuevo gobierno, el próximo 11 de marzo.

Respecto a la presión por sectores de la derecha para frenar la candidatura de la exmandataria, la futura autoridad señaló: “no voy a referirme a temas específicos, porque lo que estamos haciendo es concentrarnos en el traspaso y en los asuntos que vamos a estar estudiando”.