Sin acuerdo en número de casas a reconstruir tras incendios: Carlos Montes e Iván Poduje sostienen reunión bilateral de Vivienda

Durante la mañana de este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, sostuvo una reunión con quien asumirá la cartera, Iván Poduje, en el marco del proceso de transición previo al cambio de gobierno del 11 de marzo, cuando la administración de Gabriel Boric dará paso a la de José Antonio Kast.

El futuro titular de la cartera aseguró que su administración reconstruirá la totalidad de las viviendas destruidas por los incendios, estimadas en 4.600, y marcó distancia con el criterio vigente que distingue entre familias “hábiles” e “inhábiles” para acceder a soluciones habitacionales.

“Para nosotros no hay viviendas inhábiles. Todas las familias cuyos hogares se quemaron tienen derecho a una solución”, afirmó, subrayando que se trata de un compromiso asumido por el presidente electo.

El encuentro con Montes fue calificado como un traspaso de información “ordenado y completo”, enfocado en los principales desafíos de la cartera y en asegurar una transición fluida, especialmente en los procesos de reconstrucción en Valparaíso y Biobío.

No obstante, reconoció que no hubo acuerdo respecto de las cifras, señalando que mientras el ministerio considera cerca de 3.000 viviendas como técnicamente hábiles, su equipo sostiene que deben reponerse todas las casas destruidas, sin excepciones.

En ese sentido, cuestionó la exclusión de segundas viviendas del proceso de reconstrucción. “Si una familia perdió dos casas producto de una catástrofe, corresponde reponer ambas”, sostuvo, diferenciando esos casos de los campamentos, donde la solución pasa por acelerar la regularización de títulos de dominio para permitir el acceso a subsidios.

“Las tomas no van a ser premiadas”

Respecto de la gestión actual, el futuro ministro valoró el trabajo social impulsado por Montes, en particular la escuela de dirigentas, y la política de suelo desarrollada durante el periodo.

Consultado por eventuales tomas de terreno durante su administración, fue enfático en señalar que se respetará la lista de espera. “Las tomas no van a ser premiadas. Si corresponde, se aplicará desalojo”, afirmó, agregando que los terrenos fiscales se asignarán por orden de prioridad y no a quienes hayan ocupado terrenos mediante la fuerza.

Finalmente, descartó nuevos retiros de fondos previsionales para los damnificados por incendios, asegurando que el foco de su gestión estará puesto exclusivamente en la construcción de viviendas y el cumplimiento de las metas comprometidas.