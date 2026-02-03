Servicio Militar 2026 en Chile: este será el nuevo sueldo que recibirán conscriptos tras significativo aumento / Agencia Uno

El Servicio Militar Obligatorio (SMO) tendrá una serie de cambios a partir de este 2026, en donde se incluyen aumentos en las remuneraciones y nuevas fechas de ingreso.

Las modificaciones forman parte de un plan impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, con el objetivo de modernizar el sistema.

La ministra de Defensa Nacional, Adriana Delpiano, manifestó que “fortalecer el Servicio Militar es robustecer nuestra Defensa, es una tarea de Estrado. Por lo mismo, trabajamos junto al Ejército para implementar a contar de este 2026 una nueva fase del Servicio Militar”, comentó en La Tercera.

El nuevo sueldo que recibirán los conscriptos

La “Asignación de Estímulo al Servicio Militar” es el pago mensual que reciben quienes cumplen con el SMO. Ahora, tras la aprobación de la ley, dicha remuneración tendrá un aumento de hasta 75% respecto a los montos anteriores.

Primer año: $230.165 mensuales, cifra que con asignación de zona puede llegar hasta los $394.611.

Segundo año: $242.496, con la posibilidad de alcanzar los $415.707.

Por otro lado, habrá dos procesos de acuartelamiento durante el año: uno en abril y otro en agosto. En tanto, los jóvenes podrán incorporarse durante el segundo semestre siempre y cuando cumplan con razones justificadas.

Eso sí, se mantiene la duración máxima del servicio en dos años, el primero centrado en la instrucción militar y el segundo en el desarrollo de competencias profesionales.

Además, el SMO incorporará evaluaciones periódicas de salud, capacitación continua para instructores, priorización en procesos de vacunación y fortalecimiento de Oficina de Asistencia al Soldado Conscripto.