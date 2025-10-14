Consulta con tu RUT si fuiste llamado al Servicio Militar 2026 y cómo solicitar eximirte

Este lunes se difundieron los resultados del sorteo general para el Servicio Militar 2026, que permite cubrir los cupos no cubiertos con inscripciones voluntarias.

Si eres varón y cumplirás la mayoría de edad en el próximo año, existe la posibilidad de que tu nombre haya sido seleccionado. En ese caso, deberás someterte a una evaluación por parte de comisiones médicas y militares.

¿Cómo consultar con tu RUT si fuiste seleccionado?

Los resultados del sorteo se publicaron el 14 de octubre y los jóvenes sorteados tienen hasta noviembre para presentar una reclamación o impugnar.

Puedes revisar si apareces en la lista ingresando tu RUT en el sitio oficial del Servicio Militar (AQUÍ).

El proceso de reclutamiento se extenderá hasta marzo de 2026, cuando las instituciones competentes analicen los antecedentes y determinen quiénes ingresarán finalmente.

Opciones ante el llamado al servicio

Si eres seleccionado, tienes tres posibilidades:

Aceptar el llamado y cumplir el servicio militar.

Solicitar una exclusión, aduciendo razones médicas, sociales o económicas.

Postular a una modalidad alternativa, especialmente si estás cursando estudios superiores.

¿Cómo solicitar la exclusión o eximición?

Para gestionar la exención, debes acercarte a una oficina del cantón de reclutamiento y presentar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA). Entre los motivos aceptados se incluyen: