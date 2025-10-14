;

Consulta con tu RUT si fuiste llamado al Servicio Militar 2026 y cómo solicitar eximirte

Los seleccionados tendrán hasta noviembre para presentar reclamaciones o solicitar la exclusión por motivos personales.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes se difundieron los resultados del sorteo general para el Servicio Militar 2026, que permite cubrir los cupos no cubiertos con inscripciones voluntarias.

Si eres varón y cumplirás la mayoría de edad en el próximo año, existe la posibilidad de que tu nombre haya sido seleccionado. En ese caso, deberás someterte a una evaluación por parte de comisiones médicas y militares.

¿Cómo consultar con tu RUT si fuiste seleccionado?

Los resultados del sorteo se publicaron el 14 de octubre y los jóvenes sorteados tienen hasta noviembre para presentar una reclamación o impugnar.

Puedes revisar si apareces en la lista ingresando tu RUT en el sitio oficial del Servicio Militar (AQUÍ).

El proceso de reclutamiento se extenderá hasta marzo de 2026, cuando las instituciones competentes analicen los antecedentes y determinen quiénes ingresarán finalmente.

Opciones ante el llamado al servicio

Si eres seleccionado, tienes tres posibilidades:

  • Aceptar el llamado y cumplir el servicio militar.
  • Solicitar una exclusión, aduciendo razones médicas, sociales o económicas.
  • Postular a una modalidad alternativa, especialmente si estás cursando estudios superiores.

Revisa también

ADN

¿Cómo solicitar la exclusión o eximición?

Para gestionar la exención, debes acercarte a una oficina del cantón de reclutamiento y presentar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA). Entre los motivos aceptados se incluyen:

  • Condiciones físicas, psicológicas o sociales que impidan el servicio.
  • Pertenecer a las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública o Gendarmería.
  • Que el servicio suponga un grave perjuicio económico para tu familia.
  • Estar casado, ser padre o estar en proceso de serlo antes del sorteo.
  • Haber sido condenado con pena aflictiva.
  • Ser descendiente directo o colateral hasta segundo grado de víctimas de violaciones a derechos humanos o violencia política.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad