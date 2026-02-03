;

“Los dirigentes de Colo Colo nos mandaron a la barra brava, nos fueron a apretar... Terminé mi contrato y me fui”

El exfutbolista argentino, Pablo Mouche, recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir en su paso por los albos.

Daniel Ramírez

Pablo Mouche, quien vistió la camiseta de Colo Colo entre 2019 y 2020, recordó uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir en su paso por los albos.

En diálogo con Planeta Boca Juniors, el exfutbolista argentino se refirió al conflicto que hubo entre el plantel y la dirigencia del “Cacique” por el tema de los sueldos impagos durante la pandemia.

“La barra de Colo Colo, recontrapicante, nos fue a buscar en algún momento. Las cosas estaban mal. Fue en la pandemia, que estuvieron como seis meses sin pagar. Blanco y Negro es la sociedad anónima de Colo Colo. Nos fuimos a juicio, siendo jugadores del club, y se armó quilombo”, partió señalando el otrora delantero.

El trasandino aseguró que Blanco y Negro envió a un grupo de barristas a presionar a los jugadores. “La barra brava, mandada por los dirigentes y todo, nos fue a apretar. Nos colgaron pancartas. Terminé mi contrato y me fui”, afirmó.

Además, Pablo Mouche comentó que el plantel de Colo Colo realizó colectas para ayudar a los que estaban más complicados económicamente. “Fueron seis meses sin pagar, no solo a nosotros los jugadores, a todos. Hacíamos vaquita para pagarles a los empleados que no les pagaban”, indicó.

“Los jugadores más chicos tienen contratos menores, los empleados, los cocineros, los kinesiólogos, tienen sueldos más chicos, entonces uno trata de ponerse en el lugar de ellos. Entre todos los más grandes, que cobramos más y que podíamos solventar ese tiempo sin cobrar, reunimos plata e hicimos una vaquita para ayudar a los demás hasta que se resolviera la situación”, añadió.

“Como yo era el que iba a juicio a morir, a toda costa, fui uno de los últimos en cobrar, y yo no dije nada, me la banqué. No terminé con buena relación con los dirigentes, pero con la gente sí, porque me fue bien. Tengo un gran cariño por Colo Colo”, concluyó Mouche.

