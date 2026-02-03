Durante la mañana de este martes se registraron disturbios en el marco de la tercera etapa del plan de intervención contra el comercio ambulante en el Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, operativo que incluyó la instalación de rejas perimetrales para recuperar el espacio público.

En medio del procedimiento, sujetos desconocidos lanzaron fuegos artificiales, generando una situación de tensión en el sector. El hecho evidenció la molestia de algunos comerciantes desalojados por el avance de la intervención, según consignó 24 Horas.

El operativo, desarrollado por personal municipal y policial, busca frenar la instalación permanente del comercio ilegal en uno de los barrios comerciales más importantes de la capital y forma parte de una estrategia por etapas para mantener el control del área.

Al respecto, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, explicó que esta fase contempla la instalación de rejas perimetrales en calles específicas del sector. “Sazie, Grajales, entre Exposición y San Alfonso; las calles San Alfonso y Conferencia; en el caso de Conferencia, hasta Grajales; en el caso de San Alfonso, hasta Gorbea”, detalló.

“Recuperamos el espacio y después lo mantenemos controlado. No nos vamos del lugar tres días después, porque si nos retiramos, esto se transforma en un mar de toldos de nuevo”, agregó el jefe comunal.