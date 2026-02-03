;

VIDEO. Arriesga 37 años de cárcel: así fue la llegada de Cathy Barriga para la audiencia de preparación del juicio oral

A la exalcaldesa de Maipú se le imputan varios delitos de corrupción.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Agencia Uno

Agencia Uno

Hasta el Centro de Justicia llegó la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para la audiencia de preparación del juicio oral.

A la exjefa comunal se le imputan delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, motivo por el cual enfrenta querellas tanto del Poder Judicial como del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Revisa también:

ADN

Precisamente, este último organismo anunció que solicitará 37 años de cárcel para Barriga, mientras que el Ministerio Público había pedido en primera instancia 23 años de presidio.

Tras su llegada al Centro de Justicia, se le consultó a Cathy Barriga sobre esta solicitud que hará el CDE, donde respondió que “vamos a ver qué pasa en la audiencia, no lo tengo claro”, apuntando a que será su abogado quien dará más detalles tras la audiencia.

Cabe detallar que en esta instancia se debaten las pruebas que se presentarán y las estipulaciones probatorias, definiendo así los parámetros del juicio oral.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad