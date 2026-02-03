Hasta el Centro de Justicia llegó la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para la audiencia de preparación del juicio oral.

A la exjefa comunal se le imputan delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, motivo por el cual enfrenta querellas tanto del Poder Judicial como del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Precisamente, este último organismo anunció que solicitará 37 años de cárcel para Barriga, mientras que el Ministerio Público había pedido en primera instancia 23 años de presidio.

Tras su llegada al Centro de Justicia, se le consultó a Cathy Barriga sobre esta solicitud que hará el CDE, donde respondió que “vamos a ver qué pasa en la audiencia, no lo tengo claro”, apuntando a que será su abogado quien dará más detalles tras la audiencia.

Cabe detallar que en esta instancia se debaten las pruebas que se presentarán y las estipulaciones probatorias, definiendo así los parámetros del juicio oral.