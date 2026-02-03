;

Pronostican nueva lluvia para Santiago: el día y las comunas donde caerá agua esta semana

A diferencia de la baja segregada del pasado fin de semana, este nuevo evento meteorológico traerá chubascos aislados en la Región Metropolitana.

Javier Méndez

Pronostican nueva lluvia para Santiago: el día y las comunas donde caerá agua esta semana

Pronostican nueva lluvia para Santiago: el día y las comunas donde caerá agua esta semana / Hans Scott

Esta semana podría volver la lluvia a Santiago, en la Región Metropolitana. Hay probabilidades de que algunas comunas del sector oriente reciban precipitaciones.

Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología, esta vez no se trataría de una baja segregada, el fenómeno que se vivió el pasado fin de semana, y sí de inestabilidad por un sistema frontal que afecta al sur.

La situación se desarrollaría este miércoles 4 en horas de la tarde. Per ojo, el agua sería asilada, débil y localizada.

Algunos sectores de la siguientes comunas podrían recibir las gotas durante la jornada mencionada:

  • Lo Barnechea
  • Vitacura
  • Las Condes
  • La Reina
  • Peñalolén
  • La Florida
  • Puente Alto
  • Pirque

En las tardes se activaría la nubosidad hacia la cordillera, que podría dejar chubascos de características débiles”, aseguró el experto.

En su sitio web, Meteored indica que que “no se descarta la presencia de algún chubasco aislado” en el valle, vale decir, una zona más baja del Gran Santiago.

En paralelo, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) habla de una jornada con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 28°C.

