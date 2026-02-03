Nuevo operativo en barrio Meiggs: retiran toldos azules e instalarán nuevas rejas perimetrales

Personal de Carabineros, junto a funcionarios municipales de Santiago y de la Delegación Presidencial realizan a esta hora un nuevo operativo en el barrio Meiggs, en pleno centro de Santiago.

La acción, que se enmarca en la tercera etapa de intervención en el sector, ha implicado el retiro de toldos azules, los que son utilizados por el comercio ilegal.

Al igual que en las intervenciones anteriores, este operativo incluirá la instalación de rejas perimetrales en 7 intersecciones del barrio Meiggs:

Exposición con Sazie

exposición con Grajales

Grajales con San Vicente

Grajales con Conferencia

Grajales con San Alfonso

Grajales con Bascuñán Guerrero

Sazie con Bascuñán Guerrero

Debido a estos trabajos, se espera que durante la jornada haya cortes de tránsito en calles adyacentes a lo que es el corazón del barrio Meiggs, como Bascuñán Guerrero y Exposición.

En tanto, las autoridades se referirán a este nuevo operativo realizado en uno de los barrios comerciales más importantes de la capital durante el transcurso de la mañana.

En el último tiempo, robos, balaceras y el comercio ambulante se han tomado el sector, además de los mall chinos, que se encuentran bajo la lupa del Servicio de Impuestos Internos.