AUDIO. Balacera en toldos azules del Barrio Meiggs deja cuatro heridos: una víctima estaría en riesgo vital

Tres personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios y otra a la ex Posta Central. Autoridades investigan el origen del ataque.

Martín Neut

Matías Castillo

Balacera en Barrio Meiggs

Balacera en Barrio Meiggs

Una violenta balacera sacudió durante la tarde de este miércoles el Barrio Meiggs, en Santiago, dejando cuatro personas heridas.

Tres de ellas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios y una cuarta a la exPosta Central, donde se mantiene en riesgo vital. Hasta el momento no se registran fallecidos y las personas serían tres chilenos y una ecuatoriano.

Fuentes locales indicaron que las víctimas serían “cuidadores” de los tradicionales toldos azules del sector, un punto clave de la actividad comercial del emblemático barrio.

Las autoridades aún investigan las causas del ataque y buscan dar con los responsables del hecho.

