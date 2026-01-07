El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una violenta balacera sacudió durante la tarde de este miércoles el Barrio Meiggs, en Santiago, dejando cuatro personas heridas.

Tres de ellas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios y una cuarta a la exPosta Central, donde se mantiene en riesgo vital. Hasta el momento no se registran fallecidos y las personas serían tres chilenos y una ecuatoriano.

Fuentes locales indicaron que las víctimas serían “cuidadores” de los tradicionales toldos azules del sector, un punto clave de la actividad comercial del emblemático barrio.

Las autoridades aún investigan las causas del ataque y buscan dar con los responsables del hecho.