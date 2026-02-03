;

No es solo dengue: las graves enfermedades que puede transmitir el mosquito Aedes aegypti

Las autoridades entregaron recomendaciones clave para prevenir la propagación del insecto en las casas.

Javiera Rivera

No es solo dengue: las graves enfermedades que puede transmitir el mosquito Aedes aegypti / Bloomberg Creative Photos

La presencia del mosquito Aedes aegypti en Chile volvió a encender las alertas sanitarias. Tras su detección en el Aeropuerto de Santiago, autoridades y especialistas advierten que este insecto no solo transmite dengue, sino también otras enfermedades graves.

El hallazgo fue confirmado el 29 de enero por el Instituto de Salud Pública (ISP), durante una inspección rutinaria en el principal terminal aéreo del país. A raíz de la situación, el Ministerio de Salud reforzó los controles y activó protocolos especiales de vigilancia epidemiológica.

Qué enfermedades transmite el mosquito Aedes aegypti

De acuerdo con especialistas en salud, el Aedes aegypti es vector de cuatro virus que pueden afectar gravemente a la población:

  • Dengue: provoca fiebre alta, dolor intenso de cabeza y articulaciones, náuseas y, en casos graves, hemorragias.
  • Zika: suele generar síntomas leves, pero puede causar malformaciones congénitas si la infección ocurre durante el embarazo.
  • Chikungunya: se caracteriza por dolores articulares severos y persistentes, que pueden durar meses o años.
  • Fiebre amarilla: enfermedad potencialmente mortal, con riesgo de insuficiencia hepática y hemorragias.

ADN

Cómo identificar al mosquito Aedes aegypti

A diferencia de los mosquitos comunes en Chile, el Aedes aegypti presenta rayas blancas y negras en su cuerpo, pica principalmente durante el día y puede reproducirse en pequeñas cantidades de agua estancada, como recipientes, maceteros o bebederos de mascotas.

Estas características facilitan su propagación en zonas urbanas y aumentan el riesgo de brotes.

Medidas de prevención en Chile

El Ministerio de Salud llamó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti:

  • Eliminar recipientes con agua estancada
  • Usar repelente de forma regular
  • Vestir ropa que cubra brazos y piernas
  • Instalar mosquiteros en puertas y ventanas
  • Reportar posibles avistamientos a las autoridades sanitarias

Por su parte, los centros asistenciales cuentan con protocolos especiales para la detección temprana de casos. La recomendación es acudir a un servicio de urgencia ante síntomas compatibles.

