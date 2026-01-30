Tras detección de mosquito Aedes Aegypti en el aeropuerto de Santiago: ¿Qué es el dengue y cuáles son sus síntomas? / Joao Paulo Burini

El jueves de esta semana el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó la detección de un mosquito Aedes Aegypti en aeropuerto de Santiago, ejemplar reconocido por transmitir diversas afecciones incluyendo Dengue, Chikungunya, Zika y Fiebre amarilla.

Según la doctora Esther Aylwin, jefa de la Unidad de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsal), el hallazgo "no asegura la presencia de la enfermedad".

La autoridad sanitaria reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo. Las medidas incluyeron inspecciones a inmuebles cercanos, eliminación de criaderos y un seguimiento de síntomas al personal del terminal aéreo, entre otras.

Además de la Región Metropolitana, el mosquito ya se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso. El Minsal mantiene una alerta sanitaria vigente desde 2023, la cual se extiende entre Arica y Los Ríos.

¿Qué es el dengue?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una infección viral causada por el virus del dengue (DENV), el cual se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados.

A nivel biológico, el virus del dengue infecta principalmente células del sistema inmunológico, como monocitos y macrófagos. Una vez en el torrente sanguíneo, se replica dentro de estas células, lo que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

“La mayoría de las personas que contraen dengue no presentan síntomas”, explica la web de la OMS. En gran parte de los casos, los efectos serían leves o nulos, con mejoría entre la primera y segunda semana.

En caso de que aparezcan, comenzarían entre cuatro y diez días tras la infección. Se incluye:

Fiebre alta de hasta 40°C.

Dolor de cabeza intenso y detrás de los ojos

Dolores musculares y en articulaciones

Náuseas y vómitos

Existe un punto clave: el dengue rara vez el grave o mortal. Eso sí, en caso de que una persona se infecte por primera vez aumenta el riesgo de efectos de mayor peso, sobre todo después de que se desaparece la fiebre.

En cifras, la mitad de la población mundial está en riesgo de dengue, con una estimación de entre 100 y 400 millones de infecciones cada año. El dengue se encuentra en climas tropicales y subtropicales, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas.