Humo blanco en Macul: Colo Colo abrocha a su nuevo e inesperado refuerzo para el 2026

Álvaro Madrid pasó las revisiones médicas y es cuestión de horas para que se confirme su fichaje por el “Cacique”.

Colo Colo acaba de abrochar al reemplazante de Esteban Pavez y, con ello, a su sexto refuerzo para la temporada 2026.

Álvaro Madrid, volante proveniente de Everton, se realizó los exámenes médicos durante la jornada de este martes y, según información de ADN Deportes, superó todas las revisiones sin complicaciones.

Ahora, solo resta esperar la confirmación oficial de Blanco y Negro sobre su contratación, la cual debería producirse en los próximos minutos. De hecho, se espera que incluso sea presentado este miércoles junto a Lautaro Pastrán.

Tal como te contamos anteriormente, el volante arribará a Colo Colo en calidad de préstamo, por el cual el club pagará una comisión de 200 mil dólares, además de contar con una opción de compra.

