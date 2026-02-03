Israelí detenido por encender cigarro en Torres del Paine deberá pagar un millón de pesos a Bomberos

El pasado lunes se realizó una audiencia para buscar una salida alternativa para el turista israelí que fue detenido el pasado 14 de enero por encender un cigarrillo en una zona protegida de Torres del Paine.

En ese sentido, la fiscal Paula Hott detalló que el ciudadano extranjero deberá pagar $1 millón de pesos a Bomberos de Última Esperanza, y se le prohibió su entrada a Chile por al menos 1 año.

“Él ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque, y para el lunes estaba fijada una audiencia de salida alternativa para darle término a la causa”, señaló.

“El Ministerio Público buscó proponer ciertas condiciones que permitieran retribuir este delito que habría cometido, y lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a Bomberos de Última Esperanza”, agregó.

“El pago, en el caso de él, es de un millón de pesos y, además, se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país. Es por el plazo de un año y el pago debería efectuarse el día de hoy (ayer lunes)“, aseveró la persecutora.