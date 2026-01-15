;

Detienen y formalizan a turista israelí por encender cigarrillo en zona protegida de Torres del Paine

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las medidas de prevención, principalmente lo que tiene que ver con evitar incendios forestales.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un ciudadano extranjero de nacionalidad israelí fue detenido y formalizado tras ser sorprendido encendiendo un cigarrillo en una zona de alto riesgo y prohibición expresa dentro del Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

La acción, considerada una infracción grave a las normas del parque, se realizó en un sector con alta vegetación y riesgo de incendios forestales, lo que motivó una respuesta inmediata de Guardaparques y Carabineros.

Los hechos ocurrieron cuando el turista israelí fue visto sin respetar la normativa del recinto que prohíbe fumar en ciertas áreas del parque.

Estas restricciones forman parte de las medidas de protección ambiental y prevención de incendios, especialmente relevantes durante la temporada estival, cuando las condiciones secas y el viento aumentan la probabilidad de siniestros.

Tras la detención, el hombre fue formalizado por el delito de uso de fuentes de calor en áreas silvestres protegidas, por lo que el juez de garantía decretó las medidas cautelares de arraigo regional y firma semanal, además de otorgar 45 días de investigación.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las medidas de prevención, principalmente lo que tiene que ver con evitar incendios forestales.

