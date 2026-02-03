;

Infantino propone revisar el veto a Rusia y busca que los países no sufran en el fútbol por “los actos de sus líderes políticos”

En este inesperado giro del presidente de la FIFA, aprovechó la oportunidad de descartar cualquier sanción similar contra Israel.

José Campillay

El escenario político a nivel internacional sigue siendo bastante complejo y las tensiones han calado más allá de la diplomacia entre líderes de gobiernos y van teniendo impacto incluso en el fútbol.

Desde la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ya han tenido varios gestos a lo largo de los años y expresado su postura ante ciertos hechos específicos.

Recientemente, y e forma muy particular, se han alineado muy de cerca con el Presidente Donald Trump, aunque justifican la relación por ser el mandatario de uno de los países organizadores del próximo Mundial.

Además, en una posición similar, en 2022 tomaron la decisión de vetar a la selección nacional y clubes de Rusia de sus campeonatos principales, acción que fue replicada por UEFA.

Esto, a raíz del conflicto bélico que han mantenido los rusos con Ucrania, impidiéndoles disputar los playoffs europeos rumbo al Mundial de Qatar 2022, mientras que los equipos locales quedaron fuera de las competiciones continentales.

Pero hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sorprendió al proponer una idea que da cuenta de un giro absoluto en sus actitudes recientes.

El dirigente del máximo organismo regulador del deporte rey propuso revisar la sanción impuesta sobre la Federación Rusa de Fútbol, considerando una eventual reintegración a las competencias.

Señal de optimismo

En su giro inesperado, Infantino incluso se mostró crítico con el actual veto que sufren los rusos, apuntando que “no ha conseguido nada” y “solo ha creado más frustración y odio“.

Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar”, expone con una visión unificadora en base al fútbol, uno de los mensajes más relevantes del deporte.

Hay que recordar que en 2023 la UEFA ya abrió una puerta parcial para las selecciones Sub 17 rusas, aunque resistencias de otras federaciones diluyeron el avance.

Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos para los jóvenes”, insistió el mandamás de la FIFA en diálogo con Sky Sports.

¿Qué pasa con Israel?

Por otra parte, en otra temática relevante en lo que respecta a las tensiones geopolíticas, Gianni Infantino rechazó de plano cualquier sanción similar contra Israel.

“Deberíamos asegurarnos en nuestros estatutos de que ningún país pueda ser vetado de jugar al fútbol por los actos de sus líderes políticos”, enfatizó, definiendo esa vía como “una derrota”.

La postura subraya un enfoque deportivo desvinculado de disputas políticas, priorizando la inclusión universal en el balompié.

De igual forma, el abogado no dejó pasar la oportunidad para elogiar al Presidente de Estados Unidos y defender las acciones que ha tomado la Federación en ‘honor’ a su figura.

Volvió a argumentar la entrega del peculiar premio de la paz inventado de forma inédita por la FIFA, asegurando que “objetivamente se lo merece. No solo lo digo yo, una premio Nobel de la Paz (María Corina Machado) también lo ha dicho".

Él ha sido una parte instrumental a la hora de resolver conflictos y salvar miles de vidas”, complementó, ignorando todo e revuelo que generó el evento y los gestos que ha tenido el organismo con Trump.

