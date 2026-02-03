;

Petro se reúne con Trump en la Casa Blanca: “Después de la incursión en Venezuela se volvió muy amable”

El líder colombiano buscará convencer a Trump de que sigue siendo un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico.

Juan Castillo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya se encuentra reunido con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

La cita entre ambas autoridades será la primera tras el regreso del republicano a la presidencia norteamericana, y se da en un contexto de tensión política e internacional.

Esto ya que Donald Trump acusó a Petro de ser un líder narcotraficante, por lo que le quitó la visa y lo incluyó en la denominada “Lista Clinton”.

Por su parte, Petro respondió a las amenazas que realizó Trump luego de la acción militar en Caracas, donde aseguró que defendería la soberanía de Colombia “con armas”.

Sin embargo, con el paso de los días, el líder colombiano cambió el tono y aceptó la reunión con Trump en la Casa Blanca, donde mostrará los resultados de la lucha contra las drogas en su país, todo para convencer a Trump que el país sigue siendo un aliado clave en esta materia.

Previo a la reunión, Trump aseguró que Petro se volvió “muy amable durante el último mes”, apuntando a su cambio de actitud tras la acción militar de EE.UU. en Venezuela.

Él era muy crítico, pero después de la incursión venezolana se volvió muy amable. Cambió su actitud”, aseveró desde el Despacho Oval.

