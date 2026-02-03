El presidente electo, José Antnio Kast se encuentra en una nueva gira internacional, en esta oportunidad, por Europa, donde expuso en la VII Cumbre Transatlántica, organizada por Red Política por los Valores (PNV), organización conservadora que el rpeublicano presidió de 2022 a 2024.

El mandatio electo centró su mensaje en la defensa de las libertades individuales frente a lo que calificó como un “discurso controlado”. El futuro mandatario hizo un llamado urgente a recuperar el “sentido común” en la gestión pública, distanciándose de las agendas globales que, a su juicio, han dejado de lado las prioridades reales de los ciudadanos.

Durante su discurso ante líderes conservadores europeos, Kast enfatizó que el rol del Estado debe ser garantizar la libertad y no imponer visiones ideológicas que limiten el desarrollo de las naciones. En este contexto, el líder chileno señaló que muchas de las corrientes modernas, entre las que ha incluido anteriormente al animalismo radical y el ambientalismo ideologizado, operan bajo dinámicas que coartan la libertad de expresión y las tradiciones locales.

“Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. Dentro de los ismos está el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano. Está el animalismo radical, que nadie puede decir que nosotros no queremos y respetamos a los animales, pero ese animalismo radical antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano”, expresó.

Añadiendo que “está también el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza a la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad independiente de su origen.

El fin del “discurso controlado”

Para el presidente electo, la victoria en Chile representa un punto de inflexión contra las imposiciones externas. “Queremos darles la certeza y la seguridad de que Chile es un país estable”, afirmó Kast, vinculando la estabilidad no solo a la economía, sino a la protección de un orden social basado en valores fundamentales y no en “agendas que intentan decirnos cómo debemos pensar o vivir”.

Kast fue enfático en señalar que su administración buscará devolver el protagonismo a la persona humana y a la familia. “Chile volverá a ser libre de la angustia y libre del temor”, sentenció, sugiriendo que gran parte de esa angustia proviene de regulaciones y presiones de grupos de interés que, bajo banderas de protección animal o ambiental, terminan por burocratizar y asfixiar la vida cotidiana de las personas.

Soberanía frente a las imposiciones

El mandatario electo también aprovechó la tribuna en el Parlamento Europeo para reafirmar que Chile no se someterá a tratados o acuerdos que vulneren la soberanía nacional. Según su análisis, el “sentido común” dicta que las leyes de un país deben responder a su propia realidad y cultura, y no a experimentos sociales promovidos por minorías intensas.

“El orden no es un capricho, es justicia”, recalcó Kast al cierre de su intervención. Con este mensaje, el futuro presidente de Chile dejó en claro que su gestión priorizará la reconstrucción de la autoridad y la defensa de la identidad nacional frente a cualquier movimiento que pretenda anteponer derechos de otras entidades sobre los derechos y libertades esenciales del ser humano.

Revisa el discurso completo: