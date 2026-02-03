;

Histórico fallo contra Fonasa: debe incluir a pareja lésbica en Programa de Fertilización Asistida

El máximo tribunal determinó que no se les puede negar el análisis de su caso solo por ser una pareja del mismo sexo, exigiendo igualdad frente a las parejas heterosexuales.

Mario Vergara

La Corte Suprema dictó una sentencia que busca terminar con una diferencia de trato en el sistema público de salud. El máximo tribunal le ordenó a Fonasa realizar un estudio formal para determinar si una pareja de mujeres puede ingresar al Programa de Fertilización Asistida en la modalidad institucional (la que tiene cobertura casi total del Estado).

Una pareja de mujeres acudió a la justicia porque Fonasa no les permitió participar en el proceso de selección del programa. El hospital les había dado el alta argumentando que, como necesitaban un donante de esperma y eso no estaba contemplado, no podían seguir en el sistema público. Básicamente, su caso ni siquiera fue analizado ni derivado a los expertos de Fonasa para ver si cumplían con los requisitos médicos.

¿Por qué es importante el fallo?

La Corte Suprema fue muy clara en sus argumentos para defender a la pareja:

  • Trato igualitario: Los jueces dijeron que Fonasa actuó de forma injusta (“arbitraria”) al no permitirles acceder a un estudio formal de su caso en las mismas condiciones que una pareja heterosexual.
  • Derecho a una respuesta: El tribunal señaló que toda persona tiene derecho a que se estudien sus antecedentes médicos y administrativos antes de recibir un “no” por respuesta. Al no estudiarlas, se les negó la posibilidad de tener un diagnóstico claro sobre su infertilidad y su derecho a postular.
  • Libertad de salud con límites: Si bien la Corte reconoce que el Ministerio de Salud puede poner reglas por falta de presupuesto o criterios médicos, estas reglas no pueden ser usadas para discriminar o separar a grupos de personas sin una justificación real.

¿Qué debe hacer Fonasa ahora?

La justicia ordenó que Fonasa tome los antecedentes de la pareja y realice una evaluación detallada. Esto no significa que el embarazo esté garantizado o que el cupo ya sea de ellas, sino que tienen el derecho legal a ser evaluadas formalmente y recibir una respuesta basada en criterios médicos y no en su orientación sexual.

Este fallo busca proteger el derecho a la igualdad que establece la Constitución y asegura que las parejas del mismo sexo tengan las mismas oportunidades de postular a los beneficios del sistema de salud chileno.

