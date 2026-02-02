“Libertad de expresión no es absoluta”: El duro fallo contra matinal por exponer a una menor en pantalla

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la multa que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le puso a un canal de televisión por haber mostrado información que permitía identificar a una niña durante la transmisión en el matinal de Chilevisión, Contigo en La Mañana.

Aunque el canal intentó dejar sin efecto la sanción, los jueces de la Primera Sala explicaron que el castigo es legal y necesario para proteger los derechos de la infancia.

Los motivos del castigo

El tribunal basó su decisión en tres puntos clave que el canal no pudo desmentir:

La niña era identificable: Aunque el canal dijo que la aparición fue corta, los jueces aclararon que eso no importa. Al mostrar su rostro, su ropa y su contextura física junto a su madre, cualquier persona podía saber quién era ella, violando su privacidad e intimidad. Ignoraron las advertencias: El fallo indica que durante la transmisión, una persona (la señora Campos) advirtió sobre la presencia de la menor. El canal, sin embargo, decidió seguir mostrando a la niña en vivo y luego volvió a usar esas imágenes editadas, lo que demuestra una “conducta negligente”. Contexto peligroso: La menor fue expuesta en medio de una situación con tintes delictuales y escandalosos, lo que pone en riesgo su integridad psicológica.

“La libertad de expresión tiene límites”

El canal argumentó que sancionarlos afectaba su libertad de informar. Sin embargo, la Corte fue clara: la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Los medios pueden informar, pero deben hacerse responsables si abusan de ese derecho, especialmente cuando afectan a niños en situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, la justicia rechazó la excusa de que, por ser un programa “en vivo”, el canal no tenía la culpa. La ley chilena establece que quien maneja un servicio de televisión es responsable del riesgo que genera, por lo que siempre debe tomar las precauciones mínimas para no dañar a las personas.