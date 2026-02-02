;

“Libertad de expresión no es absoluta”: El duro fallo contra matinal por exponer a una menor en pantalla

Los jueces determinaron que el canal actuó con negligencia al ignorar advertencias y mostrar la imagen de la niña en un contexto de escándalo.

Mario Vergara

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la multa que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) le puso a un canal de televisión por haber mostrado información que permitía identificar a una niña durante la transmisión en el matinal de Chilevisión, Contigo en La Mañana.

Aunque el canal intentó dejar sin efecto la sanción, los jueces de la Primera Sala explicaron que el castigo es legal y necesario para proteger los derechos de la infancia.

Los motivos del castigo

El tribunal basó su decisión en tres puntos clave que el canal no pudo desmentir:

  1. La niña era identificable: Aunque el canal dijo que la aparición fue corta, los jueces aclararon que eso no importa. Al mostrar su rostro, su ropa y su contextura física junto a su madre, cualquier persona podía saber quién era ella, violando su privacidad e intimidad.
  2. Ignoraron las advertencias: El fallo indica que durante la transmisión, una persona (la señora Campos) advirtió sobre la presencia de la menor. El canal, sin embargo, decidió seguir mostrando a la niña en vivo y luego volvió a usar esas imágenes editadas, lo que demuestra una “conducta negligente”.
  3. Contexto peligroso: La menor fue expuesta en medio de una situación con tintes delictuales y escandalosos, lo que pone en riesgo su integridad psicológica.

Revisa también:

ADN

“La libertad de expresión tiene límites”

El canal argumentó que sancionarlos afectaba su libertad de informar. Sin embargo, la Corte fue clara: la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Los medios pueden informar, pero deben hacerse responsables si abusan de ese derecho, especialmente cuando afectan a niños en situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, la justicia rechazó la excusa de que, por ser un programa “en vivo”, el canal no tenía la culpa. La ley chilena establece que quien maneja un servicio de televisión es responsable del riesgo que genera, por lo que siempre debe tomar las precauciones mínimas para no dañar a las personas.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad