Gran persecución policial por la región Metropolitana termina con dos detenidos en Pudahuel

El seguimiento se inició en Lo Espejo y concluyó luego de que el vehículo en fuga, con encargo vigente por robo, chocara contra un poste.

Durante la madrugada de este martes, una persecución policial se extendió desde la zona sur hasta la zona poniente de la Región Metropolitana, luego de que una banda delictual robara un automóvil y escapara a bordo de un vehículo tipo station wagon.

Según información preliminar, el móvil fue avistado inicialmente en la comuna de Lo Espejo, lo que dio inicio a un seguimiento por parte de Carabineros de Chile a través de distintas arterias de la capital.

Sin embargo, la huida finalizó en la comuna de Pudahuel, cuando el vehículo en el que se desplazaban —que además mantenía encargo vigente por robo— impactó contra un poste de alumbrado público.

Tras el choque, personal policial logró la detención de dos integrantes del grupo, mientras continúan las diligencias para establecer la participación de otros posibles involucrados y determinar su responsabilidad en el delito.

