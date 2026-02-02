“Mucha tristeza”: Chile se baja de torneo clasificatorio al Mundial de Balonmano Playa por falta de recursos

Por falta de recursos, la selección chilena de balonmano playa se vio obligada a bajarse de un torneo clasificatorio al Mundial de la disciplina, el cual se llevará a cabo en Argentina durante este mes de febrero.

“Con mucha tristeza informamos que Chile no podrá participar del torneo clasificatorio al Mundial de Balonmano Playa, a realizarse entre el 13 y 18 de febrero en Rosario, Argentina. La decisión se debe a que no fue posible reunir los recursos necesarios para concretar la participación de las selecciones femenina y masculina”, informó el combinado nacional a través de un comunicado.

“Si bien, entendemos las limitaciones presupuestarias existentes, esperábamos que la Federación Chilena de Balonmano asumiera un rol activo de gestión, articulando apoyos y buscando alternativas que permitieran asegurar nuestra participación, considerando que este desafío era conocido desde hace meses”, agregaron desde el equipo chileno.

Además, apuntaron contra el organizador del torneo: “Este campeonato fue confirmado por COSCABAL con muy poca anticipación y sin comunicación por medios oficiales (fue informado por WhatsApp), lo que consideramos una falta de respeto dada la relevancia del torneo”.

“Lamentablemente, esta situación afecta directamente el desarrollo del balonmano playa en Chile, dejando sin cierre competitivo un proceso construido durante años con alta entrega y sacrificio de cada deportista y cuerpo técnico”, añadió la selección chilena de balonmano.

Por último, el conjunto nacional explicó qué hará con los aportes económicos de las personas que ayudaron al equipo durante este tiempo: “Quienes deseen la devolución de su aporte pueden contactarnos por mensaje interno para coordinarla. En caso contrario, los fondos recaudados serán destinados a apoyar instancias de preparación y concentración, cubriendo gastos que muchas veces deben asumir las y los propios deportistas”.