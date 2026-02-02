;

“Mucha tristeza”: Chile se baja de torneo clasificatorio al Mundial de Balonmano Playa por falta de recursos

La selección chilena masculina y la femenina no lograron reunir los fondos necesarios para disputar el campeonato. Lamentaron la falta de apoyo de la Federación Chilena de Balonmano.

Daniel Ramírez

@bmplayachile

@bmplayachile

Por falta de recursos, la selección chilena de balonmano playa se vio obligada a bajarse de un torneo clasificatorio al Mundial de la disciplina, el cual se llevará a cabo en Argentina durante este mes de febrero.

“Con mucha tristeza informamos que Chile no podrá participar del torneo clasificatorio al Mundial de Balonmano Playa, a realizarse entre el 13 y 18 de febrero en Rosario, Argentina. La decisión se debe a que no fue posible reunir los recursos necesarios para concretar la participación de las selecciones femenina y masculina”, informó el combinado nacional a través de un comunicado.

“Si bien, entendemos las limitaciones presupuestarias existentes, esperábamos que la Federación Chilena de Balonmano asumiera un rol activo de gestión, articulando apoyos y buscando alternativas que permitieran asegurar nuestra participación, considerando que este desafío era conocido desde hace meses”, agregaron desde el equipo chileno.

Revisa también:

ADN

Además, apuntaron contra el organizador del torneo: Este campeonato fue confirmado por COSCABAL con muy poca anticipación y sin comunicación por medios oficiales (fue informado por WhatsApp), lo que consideramos una falta de respeto dada la relevancia del torneo”.

“Lamentablemente, esta situación afecta directamente el desarrollo del balonmano playa en Chile, dejando sin cierre competitivo un proceso construido durante años con alta entrega y sacrificio de cada deportista y cuerpo técnico”, añadió la selección chilena de balonmano.

Por último, el conjunto nacional explicó qué hará con los aportes económicos de las personas que ayudaron al equipo durante este tiempo: “Quienes deseen la devolución de su aporte pueden contactarnos por mensaje interno para coordinarla. En caso contrario, los fondos recaudados serán destinados a apoyar instancias de preparación y concentración, cubriendo gastos que muchas veces deben asumir las y los propios deportistas”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad