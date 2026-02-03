;

Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este miércoles 4 de febrero: estas serán las 10 comunas afectadas

Las zonas y los horarios de la interrupción fueron comunicados por la compañía de electricidad. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este miércoles 4 de febrero: estas serán las 10 comunas afectadas

Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este miércoles 4 de febrero: estas serán las 10 comunas afectadas / DIEGO MARTIN

Durante esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este miércoles 4 de febrero en la capital.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad en el servicio.

Revisa también:

ADN

En concreto, las comunas afectadas son: La Reina, Huechuraba, Las Condes, Conchalí, Independencia, Macul, Santiago, San Ramón, Maipú y La Florida.

Las zonas y los horarios en las que se producirá el corte son los siguientes:

  • La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • Conchalí: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
ADN
  • Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
ADN
  • Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN
  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad