Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este miércoles 4 de febrero: estas serán las 10 comunas afectadas
Las zonas y los horarios de la interrupción fueron comunicados por la compañía de electricidad. Revisa acá todos los detalles.
Durante esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este miércoles 4 de febrero en la capital.
Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad en el servicio.
Revisa también:
En concreto, las comunas afectadas son: La Reina, Huechuraba, Las Condes, Conchalí, Independencia, Macul, Santiago, San Ramón, Maipú y La Florida.
Las zonas y los horarios en las que se producirá el corte son los siguientes:
- La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Conchalí: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.
- Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.