Enel anuncia nuevo corte de luz en Santiago para este miércoles 4 de febrero: estas serán las 10 comunas afectadas / DIEGO MARTIN

Durante esta jornada, Enel, empresa encargada de la electricidad en prácticamente toda la región Metropolitana, anunció un nuevo corte de luz para este miércoles 4 de febrero en la capital.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción en el suministro se debe a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad en el servicio.

En concreto, las comunas afectadas son: La Reina, Huechuraba, Las Condes, Conchalí, Independencia, Macul, Santiago, San Ramón, Maipú y La Florida.

Las zonas y los horarios en las que se producirá el corte son los siguientes:

La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Las Condes: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Conchalí: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

Ampliar

Independencia: desde las 09:30 horas hasta las 17:30 horas.

Ampliar

Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ampliar

Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.