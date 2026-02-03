;

Diputada Jiles insta al gobierno de Kast a evaluar un nuevo retiro de AFP por incendios: “Me lo piden todos los días”

Además, la legisladora propuso permitir el retiro total de fondos previsionales a extranjeros que decidan regresar a sus países de origen.

Ruth Cárcamo

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / Oscar Guerra

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, instó al gobierno de José Antonio Kast a evaluar la posibilidad de un nuevo retiro de AFP para los afectados por los incendios forestales.

Fue en conversación con Radio 13C que la parlamentario deslizó la idea: “Es una posibilidad que el gobierno entrante debiera estudiar para los incendios tanto de Valparaíso como para los incendios del sur”.

Revisa también

ADN

“A mí me lo piden todos los días (...) No serían inflacionarios porque son acotados. En este caso, el gobierno debería considerarlo seriamente”, añadió.

Retiro total a extranjeros

Junto a lo anterior, Pamela Jiles también propuso evaluar la posibilidad de permitir el retiro total de los fondos previsionales a extranjeros que decidan regresar a sus países de origen, como una forma de “incentivar una salida ordenada”, dijo.

“Es un proyecto en el que estoy trabajando (...). Anunciar un retiro para esas situaciones, me parece que sería una medida que Kast podría analizar”, finalizó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad