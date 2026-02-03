Diputada Jiles insta al gobierno de Kast a evaluar un nuevo retiro de AFP por incendios: “Me lo piden todos los días”

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, instó al gobierno de José Antonio Kast a evaluar la posibilidad de un nuevo retiro de AFP para los afectados por los incendios forestales.

Fue en conversación con Radio 13C que la parlamentario deslizó la idea: “Es una posibilidad que el gobierno entrante debiera estudiar para los incendios tanto de Valparaíso como para los incendios del sur”.

“A mí me lo piden todos los días (...) No serían inflacionarios porque son acotados. En este caso, el gobierno debería considerarlo seriamente ”, añadió.

Retiro total a extranjeros

Junto a lo anterior, Pamela Jiles también propuso evaluar la posibilidad de permitir el retiro total de los fondos previsionales a extranjeros que decidan regresar a sus países de origen, como una forma de “incentivar una salida ordenada”, dijo.