A dos años de la tragedia: Presidente electo José Antonio Kast visita zonas afectadas por megaincendio en Viña del Mar

Durante la mañana de este lunes, el presidente electo José Antonio Kast realizó una visita al sector de Villa Dulce, en Viña del Mar, en el marco de la conmemoración de los dos años del megaincendio que afectó a la zona y que dejó 138 personas fallecidas en la Región de Valparaíso.

El recorrido se desarrolló acompañado por figuras de su colectividad política y por el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha sido crítico del proceso de reconstrucción impulsado en el sector tras la emergencia.

En un breve contacto con la prensa, Kast señaló que su presencia en el lugar estaba marcada por “una mezcla de sentimientos”, al tratarse de una visita en una fecha sensible para las familias afectadas.

Tras ello, el presidente electo descendió hasta una de las viviendas del sector para sostener una reunión privada con vecinos y víctimas del incendio.

La actividad se concentró en Villa Dulce, uno de los puntos más golpeados por la tragedia, donde aún persisten demandas relacionadas con la reconstrucción, el acceso a viviendas definitivas y las responsabilidades del Estado frente a la emergencia.