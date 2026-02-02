;

A dos años de la tragedia: Presidente electo José Antonio Kast visita zonas afectadas por megaincendio en Viña del Mar

El mandatario electo llegó hasta Villa Dulce junto a figuras de su colectividad y el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, para reunirse con vecinos y víctimas de la tragedia que dejó 138 fallecidos en la Región de Valparaíso.

Cristóbal Álvarez

A dos años de la tragedia: Presidente electo José Antonio Kast visita zonas afectadas por megaincendio en Viña del Mar

Durante la mañana de este lunes, el presidente electo José Antonio Kast realizó una visita al sector de Villa Dulce, en Viña del Mar, en el marco de la conmemoración de los dos años del megaincendio que afectó a la zona y que dejó 138 personas fallecidas en la Región de Valparaíso.

El recorrido se desarrolló acompañado por figuras de su colectividad política y por el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien ha sido crítico del proceso de reconstrucción impulsado en el sector tras la emergencia.

Revisa también:

ADN

En un breve contacto con la prensa, Kast señaló que su presencia en el lugar estaba marcada por “una mezcla de sentimientos”, al tratarse de una visita en una fecha sensible para las familias afectadas.

Tras ello, el presidente electo descendió hasta una de las viviendas del sector para sostener una reunión privada con vecinos y víctimas del incendio.

La actividad se concentró en Villa Dulce, uno de los puntos más golpeados por la tragedia, donde aún persisten demandas relacionadas con la reconstrucción, el acceso a viviendas definitivas y las responsabilidades del Estado frente a la emergencia.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad