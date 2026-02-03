“¡Aguante Karol Dance!, gracias a él estás acá”: Luis Mateucci atacó a Arenita en nuevo capítulo de El Internado

En el último capítulo de El Internado, Luis Mateucci protagonizó una polémica pelea con Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, luego de que esta última se burlara de Otakin.

Las burlas ocurrieron luego de que el antiinfluencer quedara en riesgo de eliminación del programa, luego de que su equipo perdiera una de las pruebas.

“El karma. Ayer te reías de que la Milo salga nominada mira ahora está nominado”, señaló Natalia Rodríguez.

Ante esta respuesta, Luis Mateucci salió en defensa de Otakin y le respondió con todo a la ex chica Yingo.

“La gente que empatizó con vos por cornuda, a ver si van a empatizar ahora. ¡Aguante Karol Dance!, gracias a él estás acá”, indicó el argentino.

“Con su fuerte quedó amenazado, el karma se hace presente en la vida de todo El Internado, te burlaste de mi amiga y ahora perdiste. Tanta envidia de tu mano de monja Otakin”, respondió Arenita.

“¡Mala, gordofóbica y agresiva! ¡Funada igual que el ex!"

Tras la derrota, el creador de contenidos también le respondió a la ex Yingo.

“¡No vas a poder salir a la calle por envidiosa! ¡Mala, gordofóbica y agresiva, no va a poder salir a la calle! ¡Funada igual que el ex!”, lanzó Otakin.

El antiinfluencer estaba visiblemente afectado por su nominación, pero fue contenido por Luis Matteucci.

“Vos sos buena gente, tranquilo, es duro, lo sé, por eso me da lástima. Si te vas vos, me voy yo. Yo estaré con vos hasta el final y eres el único que apoyo para que gane total, porque eres el único que sé que lo puede ganar”, cerró.