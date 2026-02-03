;

Bono dueña de casa 2026: así puedes revisar con tu RUT si recibes los $456 mil que reparte el beneficio

La ayuda económica se entrega a través de montos mensuales diferidos durante dos años a quienes cumplan con los requisitos solicitados.

El Estado otorga una serie de beneficios durante el año, los cuales van dirigidos a sectores específicos de la población en Chile. Uno de ellos es el Bono de Protección 2026, también conocido como el bono dueña de casa.

Dicho beneficio corresponde a una ayuda económica que otorga un monto total de $456.792, el cual se entrega mediante pagos mensuales en un periodo de dos años.

Para recibir el el aporte, es imprescindible pertenecer al Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades. Para ello, es necesario aceptar la invitación a participar en el programa Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos, según señala ChileAtiende.

Así puedes revisar con tu RUT si te corresponde el bono

Las personas que deseen revisar si les corresponde el bono dueña de casa 2026, deben ingresar al sitio web de ChileAtiende (disponible aquí).

Una vez dentro, se debe digitar el RUT y presionar “Consultar”. Tras ello, la plataforma desplegará la información y la forma en que se recibirá el pago.

En caso de no ser beneficiario, la página indicará explícitamente que no hay abonos asociados al RUT ingresado al sistema.

Los montos que entrega el bono dueña de casa 2026

El beneficio se entrega mensualmente (por 24 meses), diferenciando en el tiempo, dependiendo del período de ejecución del apoyo psicosocial (APS), de acuerdo con los siguientes tramos:

  • Los primeros 6 meses: $23.694.
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.
  • Desde el mes 19 al mes 24: $22.007.

El monto del bono dueña de casa se deposita en la Cuenta RUT de la persona beneficiaria. En caso de no tener este tipo de cuenta, los usuarios pueden acudir presencialmente a una sucursal de BancoEstado para hacer el cobro del dinero.

