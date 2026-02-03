Cathy Barriga apunta contra Tomás Vodanovic: “Hablen de la querella de fraude al fisco que tiene”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, pidió un trato igualitario con el actual jefe comunal, Tomás Vodanovic, a raíz de la querella por el presunto delito de malversación de caudales públicos que el concejal Juan Carlos Prado presentó en su contra.

Las declaraciones fueron realizadas por la exautoridad comunal a la salida del Centro de Justicia, luego de que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago postergara para el 4 de agosto la preparación de juicio oral en su contra.

“Les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él presente hace cinco meses”, dijo en un punto de prensa.

“Informar sin distinción y sin discriminar”

“Por igualdad de género y por discriminación, ustedes tienen que informar el proceso. Yo he vivido cuatro años de este proceso acompañada de ustedes. Sé que es su trabajo, pero también es informar sin distinción y sin discriminar”, añadió Cathy Barriga.