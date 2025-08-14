Juzgado acoge querella contra alcalde Vodanovic por presunto uso indebido de fondos públicos

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento público.

El concejal maipucino Juan Carlos Prado (RN) presentó la acción judicial, en la que acusa que el jefe comunal habría utilizado recursos municipales para contratar al estudio jurídico Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann para representarlo en una causa penal por calumnias, presentada en 2024 y de la cual fue sobreseído.

De acuerdo a la querella, ese gasto “escapa a la norma” y los honorarios “debieron ser financiados directamente por el señor Vodanovic, y no con cargo a fondos públicos de la I. Municipalidad de Maipú”.

Asimismo, según Prado, los fondos municipales solo pueden destinarse a defensa judicial de funcionarios cuando estos actúan como víctimas y no como imputados.