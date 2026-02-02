Ante candidatura de Michelle Bachelet: así se elige al nuevo Secretario General de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició oficialmente el procedimiento para seleccionar y nombrar a su próximo Secretario General.

Este es el cargo ejecutivo más alto del organismo, cuyo período comenzará el 1 de enero de 2027 tras el fin del mandato de António Guterres.

En nuestro país, esta elección toma un mátiz más importante, ya que se oficializó que la expresidenta de Chile y exAlta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, será candidata al cargo.

Así lo confirmó este lunes el Presidente Gabriel Boric, quien además anunció que la exmandataria cuenta con el apoyo de México y Brasil.

En ese sentido, el lanzamiento formal del proceso se realizó en noviembre de 2025 mediante una carta conjunta del presidente de la Asamblea General y del presidente rotatorio del Consejo de Seguridad, marcando la apertura de la etapa de nominaciones, que invita a los 193 Estados miembros a proponer aspirantes para el puesto.

Las candidaturas deben incluir una declaración de intenciones, currículo y detalles sobre el financiamiento de la campaña, elementos diseñados para asegurar una evaluación más completa y transparente de cada aspirante.

Así se elige al nuevo Secretario General de la ONU

El Secretario General de la ONU se elige mediante un proceso político-diplomático liderado por el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países. Los Estados miembros proponen candidaturas y se realizan consultas privadas para medir apoyos.

Para avanzar, un nombre debe conseguir al menos 9 votos favorables y no recibir veto de ninguno de los cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido).

Este paso es el más decisivo, ya que el derecho a veto obliga a amplios consensos entre las grandes potencias y suele considerar factores como equilibrio geográfico, trayectoria internacional, género y contexto global. Por eso, la negociación es reservada y altamente estratégica.

Una vez acordado el nombre, el Consejo de Seguridad lo recomienda a la Asamblea General, que reúne a los 193 países miembros y que normalmente ratifica la decisión. El cargo dura cinco años, con opción de una reelección, y aunque se presenta como un rol independiente, su elección refleja el equilibrio político del escenario mundial.