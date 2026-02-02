;

Ante candidatura de Michelle Bachelet: así se elige al nuevo Secretario General de la ONU

El proceso ya comienza a acaparar miradas en el escenario internacional.

Juan Castillo

Agencia Uno | Getty Images

Agencia Uno | Getty Images

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició oficialmente el procedimiento para seleccionar y nombrar a su próximo Secretario General.

Este es el cargo ejecutivo más alto del organismo, cuyo período comenzará el 1 de enero de 2027 tras el fin del mandato de António Guterres.

En nuestro país, esta elección toma un mátiz más importante, ya que se oficializó que la expresidenta de Chile y exAlta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, será candidata al cargo.

Revisa también:

ADN

Así lo confirmó este lunes el Presidente Gabriel Boric, quien además anunció que la exmandataria cuenta con el apoyo de México y Brasil.

En ese sentido, el lanzamiento formal del proceso se realizó en noviembre de 2025 mediante una carta conjunta del presidente de la Asamblea General y del presidente rotatorio del Consejo de Seguridad, marcando la apertura de la etapa de nominaciones, que invita a los 193 Estados miembros a proponer aspirantes para el puesto.

Las candidaturas deben incluir una declaración de intenciones, currículo y detalles sobre el financiamiento de la campaña, elementos diseñados para asegurar una evaluación más completa y transparente de cada aspirante.

Así se elige al nuevo Secretario General de la ONU

El Secretario General de la ONU se elige mediante un proceso político-diplomático liderado por el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países. Los Estados miembros proponen candidaturas y se realizan consultas privadas para medir apoyos.

Para avanzar, un nombre debe conseguir al menos 9 votos favorables y no recibir veto de ninguno de los cinco miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido).

Este paso es el más decisivo, ya que el derecho a veto obliga a amplios consensos entre las grandes potencias y suele considerar factores como equilibrio geográfico, trayectoria internacional, género y contexto global. Por eso, la negociación es reservada y altamente estratégica.

Una vez acordado el nombre, el Consejo de Seguridad lo recomienda a la Asamblea General, que reúne a los 193 países miembros y que normalmente ratifica la decisión. El cargo dura cinco años, con opción de una reelección, y aunque se presenta como un rol independiente, su elección refleja el equilibrio político del escenario mundial.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad