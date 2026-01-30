;

Senado entrega medalla a Bárbara Hernández por su destacada carrera deportiva en aguas gélidas

La nadadora chilena recibió un especial reconocimiento en homenaje a sus múltiples logros internacionales.

Bastián Lizama

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, junto al titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, entregaron una medalla de reconocimiento del Senado a la destacada nadadora chilena Bárbara Hernández, en homenaje a su trayectoria deportiva y a sus logros internacionales en el nado de aguas abiertas y gélidas.

También conocida como la “Sirena de Hielo”, Hernández ha representado a Chile en múltiples desafíos de alto rendimiento, con récords y marcas que la posicionan entre las mejores nadadoras del mundo en su especialidad, llevando el nombre del país a escenarios deportivos internacionales.

En la ceremonia, el presidente del Senado destacó que “es la mejor deportista que tenemos hoy, lo que hace es impresionante. Cruzar el Canal de la Mancha 27 horas continuas, dos veces; haber roto récord Guinness varias veces y estar en el top de las nadadoras del mundo es un orgullo.

En esa línea, Ossandón enfatizó el impacto que la nadadora genera para la imagen país: “La medalla que hoy le dimos es nada respecto a lo que ella realmente le entrega al país. Ella lleva la imagen de Chile a todo el mundo y eso es impagable. A ella la reconocen en todo el mundo, pero en Chile eso no siempre pasa”.

“Recibir este reconocimiento en vida es profundamente significativo para mí. Ha sido un camino largo y muchas veces solitario, por eso valoro especialmente que desde Chile se reconozca el esfuerzo, la constancia y lo que significa representar al país en escenarios internacionales. Agradezco a mi familia, equipo, a cada persona y auspiciador que ha hecho posible esta carrera”, expresó Bárbara Hernández.

