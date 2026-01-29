Maratón de Santiago 2026: abren 3.500 cupos gratuitos a programa de preparación para la carrera / Estaciónmapocho.cl

El próximo 26 de abril se disputará la edición 2026 del Maratón de Santiago, con las tradicionales tres distancias: 10, 21 y 42 kilómetros.

A pocos meses de la exigente competencia, se dio a conocer el desarrollo de una plataforma gratuita de entrenamiento de running, tanto para asesorar a quienes debutan en esta instancia como a aquellos ya más experimentados.

El acompañamiento incluye asesorías del maratonista chileno Gonzalo Zapata, único atleta nacional en completar en tres oportunidades las seis maratones más importantes del mundo, además de videos, guías especializadas, desafíos semanales con medallas virtuales y una comunidad digital donde los afiliados pueden compartir avances y motivarse mutuamente.

Esta plataforma fue dispuesta por Caja Los Andes para sus afiliados, a la cual se puede acceder en este enlace, donde se ofrecen planes especializados según nivel y objetivo, además del seguimiento del proceso.

La particularidad es que se ofrecen 3.500 cupos gratuitos de acceso al sistema, junto con un descuento de $14.000 en la inscripción para la Maratón de Santiago. Además, algunos participantes serán seleccionados para vivir una experiencia “todo incluido”, que considera entrada liberada a la carrera y, en el caso de afiliados de regiones, pasajes y alojamiento.