;

Maratón de Santiago 2026: abren 3.500 cupos gratuitos a programa de preparación para la carrera

Con asesoramiento del maratonista Gonzalo Zapata, quienes estén inscritos podrán también tener un descuento en su inscripción para la prueba.

Carlos Madariaga

Maratón de Santiago 2026: abren 3.500 cupos gratuitos a programa de preparación para la carrera

Maratón de Santiago 2026: abren 3.500 cupos gratuitos a programa de preparación para la carrera / Estaciónmapocho.cl

El próximo 26 de abril se disputará la edición 2026 del Maratón de Santiago, con las tradicionales tres distancias: 10, 21 y 42 kilómetros.

A pocos meses de la exigente competencia, se dio a conocer el desarrollo de una plataforma gratuita de entrenamiento de running, tanto para asesorar a quienes debutan en esta instancia como a aquellos ya más experimentados.

Revisa también:

ADN

El acompañamiento incluye asesorías del maratonista chileno Gonzalo Zapata, único atleta nacional en completar en tres oportunidades las seis maratones más importantes del mundo, además de videos, guías especializadas, desafíos semanales con medallas virtuales y una comunidad digital donde los afiliados pueden compartir avances y motivarse mutuamente.

Esta plataforma fue dispuesta por Caja Los Andes para sus afiliados, a la cual se puede acceder en este enlace, donde se ofrecen planes especializados según nivel y objetivo, además del seguimiento del proceso.

La particularidad es que se ofrecen 3.500 cupos gratuitos de acceso al sistema, junto con un descuento de $14.000 en la inscripción para la Maratón de Santiago. Además, algunos participantes serán seleccionados para vivir una experiencia “todo incluido”, que considera entrada liberada a la carrera y, en el caso de afiliados de regiones, pasajes y alojamiento.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad