Exintegrante de Jappening con Ja revela complejo estado de salud: “Tengo un tumor en el hígado y en el pulmón”

A sus 93 años, uno de los exintegrante del emblemático programa Jappening con Ja atraviesa un complejo momento en su vida. En medio del duelo por la muerte de su esposa, ocurrida el año pasado, el actor habló sin filtros de su presente.

Fue en el último capítulo del programa Primer Plano donde Daniel Vilches se sinceró públicamente sobre su delicado estado de salud , marcado por múltiples diagnósticos médicos que hoy lo mantienen a la espera de exámenes clave.

Daniel Vilches Ampliar

“Tengo arritmia, anemia, tengo un tumor en el hígado y tengo un tumor pequeño en el pulmón”. confesó el comediante, añadiendo que deberá someterse a un examen nuclear para determinar si se trata de cáncer.

“Si me toca marcharme...”

A pesar de esto, manifestó que “no me asusto en lo absoluto, uno ha sido valiente para vivir y pienso que también hubo de ser valiente para morir”. En eso, también reveló que ha bajado de 86 kilos a 77 en el último tiempo.

Frente al complejo escenario médico, Daniel Vilches aseguró sentirse con ánimo: “Quiero estar bien para hacer las últimas actuaciones. ¿Qué quiero hacer? Si no se puede, no importa. Esperemos la carroza... no le debo a nadie, ni nadie me debe nada…”.