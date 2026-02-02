;

Exintegrante de Jappening con Ja revela complejo estado de salud: “Tengo un tumor en el hígado y en el pulmón”

Pese a la incertidumbre médica, el comediante expresó sus ganas de seguir actuando. “Quiero estar bien para hacer las últimas actuaciones”, dijo.

Ruth Cárcamo

Exintegrante de Jappening con Ja revela complejo estado de salud: “Tengo un tumor en el hígado y en el pulmón”

A sus 93 años, uno de los exintegrante del emblemático programa Jappening con Ja atraviesa un complejo momento en su vida. En medio del duelo por la muerte de su esposa, ocurrida el año pasado, el actor habló sin filtros de su presente.

Fue en el último capítulo del programa Primer Plano donde Daniel Vilches se sinceró públicamente sobre su delicado estado de salud, marcado por múltiples diagnósticos médicos que hoy lo mantienen a la espera de exámenes clave.

ADN

Daniel Vilches

“Tengo arritmia, anemia, tengo un tumor en el hígado y tengo un tumor pequeño en el pulmón”. confesó el comediante, añadiendo que deberá someterse a un examen nuclear para determinar si se trata de cáncer.

“Si me toca marcharme...”

A pesar de esto, manifestó que “no me asusto en lo absoluto, uno ha sido valiente para vivir y pienso que también hubo de ser valiente para morir. En eso, también reveló que ha bajado de 86 kilos a 77 en el último tiempo.

Revisa también

ADN

Frente al complejo escenario médico, Daniel Vilches aseguró sentirse con ánimo: “Quiero estar bien para hacer las últimas actuaciones. ¿Qué quiero hacer? Si no se puede, no importa. Esperemos la carroza... no le debo a nadie, ni nadie me debe nada…”.

Finalmente, el exmiembro de Jappening con Ja expresó que “me siento bien, con entusiasmo, por fuera. Ahora por dentro está el problema, la verdad es que si me toca marcharme, me voy feliz de esta vida”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad