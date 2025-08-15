La dolorosa pérdida que enfrenta Daniel Vilches: “Está pensando en que no quiere vivir más porque se le fue todo”

Santiago

A tres meses de su última aparición televisiva, donde se mostró alegre y activo, el querido humorista nacional Daniel Vilches enfrenta un duro golpe tras la muerte de su esposa, Mercedes Pineda, conocida cariñosamente como “Mechita”.

La noticia fue confirmada por la exvedette Tatiana Merino, quien compartió un emotivo mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

“Quiero enviar todo mi amor y cariño a Daniel Vilches. En estos momentos está atravesando un fuerte dolor, una gran pérdida. Ha partido su compañera, su amiga, su amor, su Mechita” , señaló.

Merino, que reside en Australia, relató que logró comunicarse directamente con Vilches y describió la profunda tristeza del humorista.

“Lo llamé para que supiera que estaba con él y escucharlo me partió el corazón. Sé que Dios le va a dar la fuerza… pero, con la edad que tiene, está pensando en que no quiere vivir más porque se le fue todo”, contó emocionada.

La publicación de Merino también invitó a los seguidores de Vilches a unirse en oración y acompañarlo en este momento difícil.

Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de condolencias y muestras de cariño hacia el artista, evidenciando el afecto que el público mantiene por uno de los grandes íconos del espectáculo chileno.

Comentarios como “Fuerza don Daniel Vilches” o “Un abrazo fraterno para don Daniel, un tremendo personaje muy querido” se multiplicaron en las plataformas digitales.