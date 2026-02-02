“El Comeback en vivo”: BTS anuncia nuevo documental junto a Netflix

En marzo, los fanáticos de BTS podrán disfrutar del lanzamiento de su quinto álbum de estudio llamado ARIRANG. Para este evento, la banda surcoreana realizará un evento exclusivo con Netflix.

El próximo 21 de marzo a las 8:00 horas de Chile, BTS transmitirá a través de la plataforma de streaming el evento COMEBACK EN VIVO se realizará desde Gwanghwamun, uno de los puntos de referencia históricos de Seúl.

Este evento está englobado en el tour mundial que traerá a la boy band a nuestro país en octubre de 2026.

Además, el próximo 27 de marzo, Netflix estrenará la película BTS: El regreso.

En este largometraje, los fanáticos de esta banda, más conocidos como ARMY podrán disfrutar de detalles inéditos de la creación de ARIRANG y de la reunión de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.