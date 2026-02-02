;

La historia detrás del gato más famoso del Reino Unido: pasan los Gabinetes pero Larry se queda como Jefe Ratonero

Fue rescatado y se convirtió en Jefe Ratonero del Gabinete apoderándose de Downing Street en Londres.

En el corazón del poder ejecutivo británico existe un personaje cuya permanencia ha superado la de casi cualquier funcionario político en la historia reciente. Y no se trata de un miembro de la realeza, o al menos no de forma oficial.

Se trata nada más y nada menos que de Larry el Gato, un felino atigrado gris y blanco nacido en las calles de Londres alrededor de 2007 que tuvo un interesante cambio en su vida.

Tras ser rescatado de un refugio, llegó al Nº10 de Downing Street, la residencia oficial y oficina de trabajo del Primer Ministro del Reino Unido.

Por aquel entonces su misión era simple y clara: liberar de roedores y otros animales pequeños no deseados la residencia de gran importancia política para el país.

Sin embargo, gracias a su labor cumplida de muy buena manera y por haberse ganado el cariños de todos en el lugar, se convirtió en un ocupante permanente, permaneciendo incluso a pesar del cambio de nombres en el gabinete.

Hoy, el querido y popular gato tiene 18 años de edad y fue reconocido como Jefe Ratonero del Gabinete, teniendo su rol en actividad con el sexto Primer Ministro en Ejercicio, Keir Starmer. Su arribo fue bajo el mandato de David Cameron.

Y si bien el cargo es reconocido desde 1515, este pequeño peludo fue el primero en recibir el título de forma completamente oficial ante cualquier trámite y efectos legales.

De esta manera, la trayectoria de Larry es notable no solo por su longevidad, sino por cómo un animal doméstico logró posicionarse como una figura cultural que trasciende las divisiones políticas. Ha sido testigo de transformaciones políticas que remecieron al país y momentos clave.

Respecto a su continuidad en el 10 de Downing Street, hay que tener en cuenta que existe un principio administrativo claro: no es propiedad personal del primer ministro en turno, sino del servicio civil británico.

Cuando Cameron abandonó su cargo en 2016, explícitamente aclaró que no podía llevarse consigo al felino, ya que “pertenece a la casa y el personal lo ama profundamente”.​

Su popularidad ha llegado a tal nivel que ya es reconocido por guardias del lugar, visitantes recurrentes, periodistas que trabajan de punto fijo y además ha recibido a importantes figuras internaciones como Joe Biden y Volodímir Zelenski, entre varios otros. Incluso cuenta con redes sociales, con más de 870 mil seguidores en X (ex Twitter).

En TikTok también hace de las suyas. Recientemente volvió a aparecer con un video viral donde se le ve llegando a la puerta de la casa y esperar, presionando con su mirada gatuna, sin moverse, al guardia de turno para que le abran, dejando claro quién es el que manda.

Teniendo en cuenta el gran impacto y llegada que Larry The Cat tiene en las personas, además de su avanzada edad (a pesar de llevar buenos cuidados), desde la administración ya tienen todo listo para el día de su partida.

El Gobierno preparó un plan para el día de su muerte, la Operación Larry Bridge, siguiendo protocolos tal y como se hace cuando parten figuras de gran importancia en el Reino Unido. Entre las actividades confirmadas, se sabe que se emitirá un comunicado oficial compartiendo algunas de sus mejores fotografías.

