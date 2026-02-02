En medio del silencio de Kast: UDI presiona para evitar apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Tras meses de haberlo anunciado, el presidente Gabriel Boric formalizó la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de las Naciones Unidas. Ante esto, la bancada de diputados de la UDI pidió formalmente a José Antonio Kast que su gobierno no respalde a la exmandataria.

El jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que los resultados de las administraciones de Bachelet no se ajustan a los estándares que, a su juicio, debe cumplir un liderazgo de proyección internacional.

“El liderazgo internacional exige trayectorias que den cuenta de resultados concretos y de una gestión eficaz frente a desafíos complejos. En materias como seguridad ciudadana, crecimiento económico y educación pública, los Gobiernos de la expresidenta Bachelet no lograron responder adecuadamente a las necesidades de los chilenos”, sostuvo.

Los parlamentarios afirmaron que una postulación de este tipo no puede entenderse como un reconocimiento político, sino como una responsabilidad que requiere credibilidad y capacidad de gestión.

“No tengo por qué pronunciarme”

“Esperamos que el Presidente electo evalúe esta solicitud con responsabilidad, priorizando el interés del país y el tipo de liderazgo que Chile necesita proyectar ante el mundo”, añadió Henry Leal.

Por su parte, el presidente electo José A. Kast evitó pronunciarse, señalando: “No tengo por qué pronunciarme si es aceptado o no aceptado lo que ha hecho el presidente de la República”.

Por último, cerró toda posibilidad de posicionarse, pronunciando que: “El día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar. Mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.