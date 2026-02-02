;

En medio del silencio de Kast: UDI presiona para evitar apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

“El día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República”, señaló el presidente electo, evitando referirse a un eventual apoyo a la nominación de la exmandataria.

Pablo Castillo

El futuro Presidente de la república José Antonio Kast.FOTO: AMARO TAPIA MANRIQUEZ / UNO NOTICIAS

El futuro Presidente de la república José Antonio Kast. FOTO: AMARO TAPIA MANRIQUEZ / UNO NOTICIAS

Tras meses de haberlo anunciado, el presidente Gabriel Boric formalizó la candidatura de Michelle Bachelet como Secretaria General de las Naciones Unidas. Ante esto, la bancada de diputados de la UDI pidió formalmente a José Antonio Kast que su gobierno no respalde a la exmandataria.

El jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que los resultados de las administraciones de Bachelet no se ajustan a los estándares que, a su juicio, debe cumplir un liderazgo de proyección internacional.

Revisa también

ADN

El liderazgo internacional exige trayectorias que den cuenta de resultados concretos y de una gestión eficaz frente a desafíos complejos. En materias como seguridad ciudadana, crecimiento económico y educación pública, los Gobiernos de la expresidenta Bachelet no lograron responder adecuadamente a las necesidades de los chilenos”, sostuvo.

Los parlamentarios afirmaron que una postulación de este tipo no puede entenderse como un reconocimiento político, sino como una responsabilidad que requiere credibilidad y capacidad de gestión.

“No tengo por qué pronunciarme”

“Esperamos que el Presidente electo evalúe esta solicitud con responsabilidad, priorizando el interés del país y el tipo de liderazgo que Chile necesita proyectar ante el mundo”, añadió Henry Leal.

Por su parte, el presidente electo José A. Kast evitó pronunciarse, señalando: “No tengo por qué pronunciarme si es aceptado o no aceptado lo que ha hecho el presidente de la República”.

Por último, cerró toda posibilidad de posicionarse, pronunciando que: “El día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar. Mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad